Situação extrema no Sul do ES: o que explica mais de 300 mm de chuva?

Entre a noite de sexta (22) e a madrugada de sábado (23), o Sul do Espírito Santo foi atingido por chuvas extremas, com acumulados de mais de 300 mm. Mesmo com pouco tempo de chuva, casas foram destruídas, automóveis arrastados com as enxurradas e mais de 7.200 pessoas ficaram desalojadas. Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) Mariana Pallotta explica o que pode ter feito chover tanto em tão pouco tempo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Mariana Pallotta - 26-04-24