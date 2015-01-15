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Situação dos principais rios do Estado ainda é complicada

O alerta de Robson Monteiro, diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos é para que a população contribua economizando água

Publicado em 15 de Janeiro de 2015 às 14:47

Publicado em 

15 jan 2015 às 14:47
A situação dos principais rios do Estado ainda é complicada. As chuvas ocorridas em Minas Gerais ainda não tiveram grandes repercussões no Rio Doce no Estado, que ainda está com baixo nível de água. Não é diferente com outros rios da Região Metropolitana, como o Jucu, o Santa Maria da Vitória e o Benevente. O alerta de Robson Monteiro, diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos é para que a população contribua economizando água. Confira a entrevista:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Robson Monteiro - 15-01-15

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