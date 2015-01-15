A situação dos principais rios do Estado ainda é complicada. As chuvas ocorridas em Minas Gerais ainda não tiveram grandes repercussões no Rio Doce no Estado, que ainda está com baixo nível de água. Não é diferente com outros rios da Região Metropolitana, como o Jucu, o Santa Maria da Vitória e o Benevente. O alerta de Robson Monteiro, diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos é para que a população contribua economizando água. Confira a entrevista: