Situação do presidente é insustentável, afirma Ferraço

O senador Ricardo Ferraço (PSDB), relator da Reforma Trabalhista, programou para esta terça-feira (23) o parecer da proposta. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, e questionado pelo fato de voltar atrás na decisão de fazer essa leitura – sendo que há uma semana antes, disse que não seria o momento de tocar – o tucano aproveitou o espaço para criticar a permanência do presidente Michel Temer (PMDB) no poder. O peemedebista é alvo de uma crise institucional que resultou em inquérito envolvendo suspeita de corrupção. A investigação tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).