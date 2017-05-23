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Situação do presidente é insustentável, afirma Ferraço

Em entrevista sobre apresentação de parecer da relatoria da Reforma Trabalhista, o senador Ricardo Ferraço (PSDB) criticou a permanência de Temer no poder

Publicado em 23 de Maio de 2017 às 10:55

Publicado em 

23 mai 2017 às 10:55
Ricardo Ferraço Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
O senador Ricardo Ferraço (PSDB), relator da Reforma Trabalhista, programou para esta terça-feira (23) o parecer da proposta. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, e questionado pelo fato de voltar atrás na decisão de fazer essa leitura – sendo que há uma semana antes, disse que não seria o momento de tocar – o tucano aproveitou o espaço para criticar a permanência do presidente Michel Temer (PMDB) no poder. O peemedebista é alvo de uma crise institucional que resultou em inquérito envolvendo suspeita de corrupção. A investigação tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).
“Ao meu entender a situação (do presidente) é insustentável. Nós chegamos à conclusão que não podemos misturar aquilo que é de interesse no governo com aquilo que é de interesse do país. O Brasil não pode parar. Nossas leis trabalhistas são dos anos de 1940. Tratam-se de leis esgotadas. Feitas para um país que não existe mais”, declarou.
Entrevista - Patricia Scalzer - Ricardo Ferraço - 14.13s - 23-05-17

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