Situação de Emergência: como estão as cidades no Sul do ES?

Mais de dez dias se passaram desde a tragédia das chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo. A água deixou um rastro de destruição, fazendo com que 13 municípios decretassem estado de emergência. Em números, a chuva registrada entre a noite do dia 22 de março e a madrugada do dia 23 de março deixou 20 mortos, mais de 11 mil pessoas desalojadas e 129 desabrigados, segundo Boletim Extraordinário da Defesa Civil, publicado às 11h desta segunda (1º). Outras duas pessoas seguem desaparecidas, uma em Mimoso do Sul e outra em Apiacá. Em entrevista à CBN Vitória, o comandante-geral dos Bombeiros, Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, conta como estão as cidades do Sul do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!