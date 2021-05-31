Sítio Histórico: por que circulação de veículos pesados é proibida na região?

Igreja do Rosário, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Símbolo da cidade de Vila Velha e da cultura capixaba, o sítio histórico da Prainha abriga importantes acervos da nossa história. E com o objetivo de garantir a proteção histórico/cultural da região, a prefeitura de Vila Velha reforça que é proibida a circulação de veículos de cargas pesadas no sítio histórico. A proibição foi provocada por iniciativa popular, com o objetivo de proteção já que no local repousam muitos monumentos com traço da descoberta do Espírito Santo, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário municipal de Cultura da Prefeitura de Vila Velha, Manoel Goes. Em virtude de manifestações registradas neste último domingo (30), o decreto pode ter sua abrangência ampliada, destaca a prefeitura.

De acordo com a administração municipal, "na época, moradores relataram trincas e rachaduras em imóveis como a Igreja do Rosário, a mais antiga igreja em funcionamento do país, a Casa da Memória e o Museu Homero Massena. Foi assinado e publicado então o Decreto nº 161, que protege, além do Sítio Histórico, os bairros Centro, Glória e Praias da Costa, ltapuã e Itaparica da circulação de veículos pesados. O itinerário das linhas de ônibus do transporte público municipal sofreu alteração e deixou, na época, de operar no Sítio Histórico", informa.

Além disso, "segundo a legislação municipal, no Centro da cidade, incluindo o sítio histórico da Prainha, nos dias úteis, das 11 às 19h, e aos sábados, de 8 às 19h, é proibida a circulação de veículos com mais de 10 toneladas, mesmo vazios. Aos domingos e feriados, não há restrições. Já os veículos acima de 16 toneladas, mesmo vazios, são proibidos de circular nessas áreas da cidade, em qualquer horário", diz.

MAIS INFORMAÇÕES:

Com o intuito de preservar o patrimônio cultural, histórico, religioso e paisagístico de Vila Velha, a Lei nº 5.657, publicada no dia 9 de outubro de 2015, criou o sítio histórico da Prainha. Nessa área da cidade, o impacto do trânsito de veículos pesados acarreta prejuízos irreparáveis às construções e ruas de valor histórico.

A trepidação causada pelos veículos pesados pode provocar a desestabilização das estruturas das edificações, principalmente as estruturas autônomas de madeira e, consequentemente, nas alvenarias, com a formação de fissuras, trincas, escorregamento de telhas, infiltrações nas paredes e, inclusive, rachaduras.

A partir de provocação de moradores da Prainha, por meio de ofício à prefeitura e comunidade, em 2007 o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) informou que a retirada do tráfego de veículos pesados na região “deve ser encarada como uma medida de interesse, pois contribui não só para a integridade do bem tombado como para a preservação da ambiência do conjunto arquitetônico e urbano do Sítio Histórico da Prainha”.

[fonte: prefeitura de Vila Velha]