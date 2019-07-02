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Sítio Histórico da Prainha: obras vão alterar trânsito em Vila Velha

O projeto, apresentado pela Prefeitura de Vila Velha prevê a revitalização de uma área de 1.600 metros quadrados, com implantação de calçada cidadã, paisagismo, melhorias na iluminação, reposicionamento da estátua do frei Pedro Palácios, com o objetivo de manter a atmosfera histórica e contemplativa do local

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 20:28

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 jul 2019 às 20:28
O Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, será revitalizado. O projeto, apresentado pela Prefeitura de Vila Velha na semana passada, prevê a revitalização de uma área de 1.600 metros quadrados, com implantação de calçada cidadã, paisagismo, melhorias na iluminação, reposicionamento da estátua do frei Pedro Palácios, com o objetivo de manter a atmosfera histórica e contemplativa do local. As obras devem ser finalizadas até a Festa da Penha de 2020, ano em que se comemora 450 anos das festividades. Confira a entrevista com o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, André Abreu de Almeida.
 
Entrevista - Fábio Botacin - André Abreu de Almeida

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