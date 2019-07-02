Sítio Histórico da Prainha: obras vão alterar trânsito em Vila Velha

O Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, será revitalizado. O projeto, apresentado pela Prefeitura de Vila Velha na semana passada, prevê a revitalização de uma área de 1.600 metros quadrados, com implantação de calçada cidadã, paisagismo, melhorias na iluminação, reposicionamento da estátua do frei Pedro Palácios, com o objetivo de manter a atmosfera histórica e contemplativa do local. As obras devem ser finalizadas até a Festa da Penha de 2020, ano em que se comemora 450 anos das festividades. Confira a entrevista com o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, André Abreu de Almeida.