Sisu 2026: tire suas dúvidas sobre a edição deste ano!

Sisu reúne, em plataforma eletrônica gerida pelo MEC, as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil Crédito: Juca Varella/Agência Brasil

As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026 começaram na segunda-feira, em 19 de janeiro, e candidatos de todo o país podem se inscrever até o dia 23 de janeiro, exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, para 274 mil vagas em 136 instituições públicas de ensino superior. A inscrição é gratuita e o candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso. As inscrições acontecem no endereço: https://acessounico.mec.gov.br/sisu

No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai ofertar 5.007 vagas, sendo 2.543 destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência, conforme previsto na Lei nº 12.711/2012, e 2.464 para ampla concorrência. As oportunidades estão distribuídas em 99 cursos nos campi de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus, incluindo vagas para o novo curso de medicina no campus de São Mateus, com ingresso a partir do segundo semestre.

A Ufes reforça que o Sisu 2026 traz uma novidade: desde a sua criação, em 2010, a seleção no Sistema sempre foi feita com base na nota obtida pelo candidato no Enem do ano imediatamente anterior, ou seja, no Sisu 2025 o candidato concorria com as notas obtidas no Enem 2024. Este ano, o sistema vai considerar a melhor nota obtida pelo candidato em uma das três últimas edições anteriores do Enem (2023, 2024 e 2025). Além disso, quem fez ao menos uma dessas três edições do Enem, poderá participar do Sisu 2026. Em entrevista à CBN Vitória, a pró-reitora de Graduação da Ufes, Regina Godinho, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!