Sisu 2025 - Tire dúvidas sobre o processo de matrícula da Ufes

Desta quarta (29) até domingo (2) , os candidatos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) poderão solicitar matrícula na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) . Para isso, é preciso enviar a documentação digital pelo Portal do Candidato. Alunos cotistas também seguirão calendário com datas para realização de perícias. Em entrevista à CBN Vitória, Regina Godinho, Pró-reitora de Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) explica os detalhes. Ouça a conversa completa!