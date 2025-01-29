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Chamada Regular

Sisu 2025 - Tire dúvidas sobre o processo de matrícula da Ufes

E atenção: a Ufes segue um cronograma próprio e não do MEC

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 12:08

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

29 jan 2025 às 12:08
Sisu 2025 abriu suas inscrições na última sexta-feira (17)
Sisu 2025 Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Desta quarta (29) até domingo (2), os candidatos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) poderão solicitar matrícula na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Para isso, é preciso enviar a documentação digital pelo Portal do Candidato. Alunos cotistas também seguirão calendário com datas para realização de perícias. Em entrevista à CBN Vitória, Regina Godinho, Pró-reitora de Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) explica os detalhes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Regina Godinho - 29-01-25.mp3

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