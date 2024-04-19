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Sistema viário Norte Sul será inaugurado neste sábado (20)

Ouça entrevista com o prefeito da cidade, Sergio Vidigal

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 10:55

Publicado em 

19 abr 2024 às 10:55
Binário da Avenida da Norte Sul
Binário da Avenida da Norte Sul Crédito: Prefeitura da Serra
A prefeitura da Serra vai entregar o Sistema Viário Norte Sul, em Jardim Limoeiro, mais conhecido como “Binário”, neste sábado (20). De acordo com a administração municipal, a mudança mais significativa da obra foi na Avenida Norte Sul. Nela, haviam duas pistas, sentido Serra e Vitória, com duas faixas cada. A via comportava um fluxo de 20 mil veículos por dia. Com a obra, foi realizada uma distribuição do trânsito entre a Avenida Lourival Nunes, que ficou com o sentido Vitória, e a própria Avenida Norte Sul, que permaneceu apenas com o sentido Laranjeiras. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Sergio Vidigal, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Sergio Vidigal - 19-04-24.mp3

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