Sistema viário Norte Sul será inaugurado neste sábado (20)

A prefeitura da Serra vai entregar o Sistema Viário Norte Sul, em Jardim Limoeiro, mais conhecido como “Binário”, neste sábado (20). De acordo com a administração municipal, a mudança mais significativa da obra foi na Avenida Norte Sul. Nela, haviam duas pistas, sentido Serra e Vitória, com duas faixas cada. A via comportava um fluxo de 20 mil veículos por dia. Com a obra, foi realizada uma distribuição do trânsito entre a Avenida Lourival Nunes, que ficou com o sentido Vitória, e a própria Avenida Norte Sul, que permaneceu apenas com o sentido Laranjeiras. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Sergio Vidigal, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!