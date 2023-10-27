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Serra

Sistema Viário Eldes Scherrer Souza será entregue neste sábado (28)

Conheça detalhes da obra e saiba como fica o trânsito na região

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 11:30

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 out 2023 às 11:30
Sistema Viário Eldes Scherrer Souza
Sistema Viário Eldes Scherrer Souza Crédito: Edson Reis - Secom/PMS
Após três anos de obras e adiamentos, a Rotatória do Ó, em Laranjeiras, na Serra, será inaugurada. O sistema viário Eldes Scherrer será entregue à população neste sábado (28), às 9h. A estrutura será responsável por melhorar o trânsito para cerca de 45 mil condutores que trafegam diariamente pela região, segundo cálculos da própria administração pública. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da Serra, Sergio Vidigal detalha como o sistema irá beneficiar o trânsito da região. Ouça a conversa completa!
CBN Entrevista Patricia Vallim - Sergio Vidiga - 27-10-23.mp3

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