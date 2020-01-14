Sistema vai centralizar cadastro de produtos nos supermercados do ES

Uma plataforma de acesso gratuito para os supermercados de todo o Espírito Santo, chamada Cadastro Capixaba de Produtos, vai centralizar e automatizar o cadastro dos itens comercializados pelos estabelecimentos, aumentando a eficiência das operações nos canais de venda físicos e digitais. A iniciativa, da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), tem a proposta de reduzir em até 99% o tempo gasto com cadastro de produtos.