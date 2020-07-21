Sistema Transcol terá 30 linhas reprogramadas para reduzir lotação

A Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura está readequando as viagens de pelo menos 30 linhas que atendem ao Sistema Transcol na Grande Vitória para evitar aglomeração de pessoas em meio a pandemia do novo coronavírus. Em entrevista nesta terça-feira (21) à rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, também enfatizou que a fiscalização será reforçada nos terminais para que passageiros usem máscara de proteção e que os ônibus não circulem com pessoas em pé.

O Ministério Público Estadual notificou a secretaria de Mobilidade para que apresentasse um protocolo para funcionamento do transporte coletivo da Região Metropolitana da Grande Vitória. A notificação, feita ao secretário da pasta, Fabio Damasceno, na última sexta-feira (17), afirma que o plano de prevenção já apresentado pela Semobi e pela Ceturb não tem apresentado os resultados esperados: os ônibus continuam lotados e com passageiros sem máscara.

Nesta entrevista à CBN Vitória, Fábio Damasceno também detalha o cronograma dos principais projetos que envolvem a mobilidade urbana na Grande Vitória, como Terceira Ponte, Portal do Príncipe, Aquaviário, Terminal de Itaparica, além dos estudos sobre as faixas exclusivas. Acompanhe.