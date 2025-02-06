Sistema permite bloqueio de um único bem do devedor

Um sistema desenvolvido pela Corregedoria Nacional de Justiça foi atualizado para permitir o bloqueio de imóveis específicos em todo o Brasil. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens já era utilizada para reunir as ordens de indisponibilidade de bens imóveis decretadas por juízes e autoridades administrativas. A novidade é que agora será possível interditar um bem específico relacionado ao valor da dívida, e não todos os bens do devedor.