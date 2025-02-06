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Sistema permite bloqueio de um único bem do devedor

Ouça detalhes na entrevista com o diretor de Registro de Imóveis do Sindicato dos Notários, Bruno Santolin

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 12:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 fev 2025 às 12:14
Quando é a hora de investir no segundo imóvel?
compra de imóveis Crédito: Shutterstock
Um sistema desenvolvido pela Corregedoria Nacional de Justiça foi atualizado para permitir o bloqueio de imóveis específicos em todo o Brasil. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens já era utilizada para reunir as ordens de indisponibilidade de bens imóveis decretadas por juízes e autoridades administrativas. A novidade é que agora será possível interditar um bem específico relacionado ao valor da dívida, e não todos os bens do devedor.
Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Registro de Imóveis do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Bruno Santolin, explica a atualização do sistema. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Bruno Santolin - 06-02-25.mp3

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