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Sistema para monitoramento oceânico e climático é instalado na foz do Rio Doce

O professor do Departamento de Oceanografia da Ufes, Renato Ghisolfi, conta os detalhes do projeto

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 set 2023 às 10:42
Rio Doce, em Linhares, região Norte do ES
Rio Doce, em Linhares, região Norte do ES Crédito: Felipe Tozatto/Prefeitura de Linhares/Divulgação
Fruto de uma parceira entre a Ufes, o Programa Nacional de Boias da Marinha do Brasil (PNBOIA) e o Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira (SiMCosta), um sistema de monitoramento oceânico e climático foi instalado na área de desague do Rio Doce, em Linhares, A estação de monitoramento é uma das 42 espalhadas pela costa brasileira.
Com uma boia oceanográfica, um marégrafo e um ondógrafo, o sistema permite coletar informações que ajudam a checar a temperatura da água, as correntes oceânicas, a altura das ondas e até a previsão meteorológica. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Oceanografia da Ufes, Renato Ghisolfi conta os detalhes do projeto e como essas informações são úteis para gestores ambientais e também pescadores, surfistas e até banhistas. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Renato David Ghisolfi - 22-09-23.mp3

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