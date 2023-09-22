Sistema para monitoramento oceânico e climático é instalado na foz do Rio Doce

Fruto de uma parceira entre a Ufes, o Programa Nacional de Boias da Marinha do Brasil (PNBOIA) e o Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira (SiMCosta), um sistema de monitoramento oceânico e climático foi instalado na área de desague do Rio Doce, em Linhares, A estação de monitoramento é uma das 42 espalhadas pela costa brasileira.

Com uma boia oceanográfica, um marégrafo e um ondógrafo, o sistema permite coletar informações que ajudam a checar a temperatura da água, as correntes oceânicas, a altura das ondas e até a previsão meteorológica. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Oceanografia da Ufes, Renato Ghisolfi conta os detalhes do projeto e como essas informações são úteis para gestores ambientais e também pescadores, surfistas e até banhistas. Ouça a conversa completa!