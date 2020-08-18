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NOVO CORONAVÍRUS

Sistema imune e anticorpos podem ser aliados no combate à Covid

Ouça entrevistado com o imunologista, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de Massachusetts, Ricardo Tostes Gazzinelli

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 11:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 ago 2020 às 11:59
Um estudo do Instituto Karolinska, da Suécia, apontou que mesmo pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus através do RT-PCR, mas negativo para anticorpos no teste sorológico, podem ter alguma imunidade ao vírus. Isso porque foram identificadas, entre parte dos 200 participantes da pesquisa, a presença de células T - da família dos linfócitos, que são responsáveis pela resposta imune do organismo - com "memória" do Sars-CoV-2. Cientistas afirmam que o estudo, publicado no dia 14 de agosto na revista "Cell", é uma boa notícia, já que sugere que a exposição natural ou infecção deve prevenir episódios recorrentes de Covid-19. Quem explica os resultados deste estudo é imunologista, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de Massachusetts, Ricardo Tostes Gazzinelli. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ricardo Tostes - 18-08-20

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