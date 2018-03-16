Sistema do ES servirá de base para novo Cadastro Nacional de Adoção

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) encontrou no Espírito Santo o sistema que deve servir como base para o novo Cadastro Nacional de Adoção. O Sistema de Informação e Gerência da Adoção (SIGA) completa 10 anos em 2018 e foi visto como um sistema bastante avançado e tem o cadastro mais ágil e flexível do país. O SIGA possui uma base única de dados com o registro dos pretendentes, das crianças adotadas e das crianças encaminhadas para a adoção. O sistema deve agora ir para a fase de testes em cinco estados. Confira mais detalhes em uma entrevista com o psicólogo da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), Helerson Elias Silva.