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ENTREVISTAS

Sistema do ES servirá de base para novo Cadastro Nacional de Adoção

Publicado em 16 de Março de 2018 às 19:29

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 mar 2018 às 19:29
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) encontrou no Espírito Santo o sistema que deve servir como base para o novo Cadastro Nacional de Adoção. O Sistema de Informação e Gerência da Adoção (SIGA) completa 10 anos em 2018 e foi visto como um sistema bastante avançado e tem o cadastro mais ágil e flexível do país. O SIGA possui uma base única de dados com o registro dos pretendentes, das crianças adotadas e das crianças encaminhadas para a adoção. O sistema deve agora ir para a fase de testes em cinco estados. Confira mais detalhes em uma entrevista com o psicólogo da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), Helerson Elias Silva.
Entrevista - Fabio Botacin - Elerson Elias - 16-03-18.mp3

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