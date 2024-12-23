Sistema Defesa Civil Alerta: primeiro alerta de emergência para celulares no ES

Com as fortes chuvas da tarde desta segunda-feira (23), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) emitiu, pela primeira vez, um alerta de chuvas intensas para celulares no Espírito Santo. O aviso chamou a atenção para o risco de alagamentos e inundações no Estado. O Sistema Defesa Civil Alerta é uma ferramenta de aviso de emergência do Governo Federal, lançado em agosto, que funciona no Espírito Santo desde 4 de dezembro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o tenente-coronel Benício Ferrari, Coordenador Estadual Adjunto de Defesa Civil Estadual, atualizou o cenário. Sobre as ocorrências de chuvas para os próximos dias, ele explicou que "ainda há uma grande possibilidade de chuvas fortes no Estado até amanhã [terça-feira, 24]". Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Coronel Benício Ferrari - 23-12-24