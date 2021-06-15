Sistema de semáforos da Reta da Penha é renovado com 18 novos controladores

A avenida Nossa Senhora da Penha, uma das mais movimentadas de Vitória, recebeu novos controladores semafóricos. São 18 novos controladores. Ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, explicou que a mudança vai proporcionar mais sincronia para a via e melhorar o fluxo de veículos. Todo o parque semafórico da capital deve ser renovado para garantir maior estabilidade e segurança em seu funcionamento.
Entrevista - Fabio Botacin - Alex Mariano - 15-06-21.mp3