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Trânsito em Vitória

Sistema de semáforos da Reta da Penha é renovado com 18 novos controladores

Os detalhes são do o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:23

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 jun 2021 às 17:23
Avenida Reta da Penha, em Vitória
Avenida Reta da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A avenida Nossa Senhora da Penha, uma das mais movimentadas de Vitória, recebeu novos controladores semafóricos. São 18 novos controladores. Ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, explicou que a mudança vai proporcionar mais sincronia para a via e melhorar o fluxo de veículos. Todo o parque semafórico da capital deve ser renovado para garantir maior estabilidade e segurança em seu funcionamento.
Entrevista - Fabio Botacin - Alex Mariano - 15-06-21.mp3

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