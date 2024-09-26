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Meio Ambiente

Sistema de queimadas vai auxiliar no enfrentamento a incêndios no ES

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 set 2024 às 11:08
8 dicas para proteger a saúde das fumaças das queimadas  
 fumaças das queimadas   Crédito:
O governo do Estado anunciou a aquisição de uma nova ferramenta para auxiliar na identificação de áreas queimadas e com possíveis focos de incêndio. O sistema "Brasil Mais", adquirido recentemente pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), será utilizado a partir da próxima semana, na Central de Monitoramento de Florestas (CMF) do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). O sistema permitirá o monitoramento diário de toda a vegetação do Estado, além da emissão de alertas de desmatamento ilegal em tempo real. Ao detectar focos de incêndio rapidamente, será possível mobilizar equipes de combate a incêndios e evitar que as chamas se espalhem, minimizando os danos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, detalha as funcionalidades da ferramenta. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Felipe Rigoni - 26-09-24.mp3

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