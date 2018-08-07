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Entrevistas

Sistema de monitoramento no Morro do Moreno é o primeiro da América

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 19:53

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 ago 2018 às 19:53
Um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, o Morro do Moreno, em Vila Velha, vai vai servir como base para uma pesquisa sobre ventos e a criação de ciclones formados no Sudeste do Brasil. A informação é do jornal A Gazeta desta terça-feira (7). Marcos Tadeu Orlando, doutor em Física Nuclear e professor da Ufes, é o coordenador do projeto e traz mais detalhes do seu funcionamento. “A intenção é estudar como a radiação do sol e velocidade do vento interferem na criação dos pequenos ciclones e as informações devem chegar através de um aplicativo, uma parceria está sendo fechada com a área de informática da Ufes”, explica. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele também explica que este será o primeiro sistema de monitoramento na América. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcos Tadeu - 07-08-18.mp3

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