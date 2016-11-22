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ENTREVISTA

Sistema de esgoto em Vila Velha será ampliado por empresa de São Paulo

O leilão ocorreu na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)

Publicado em 22 de Novembro de 2016 às 19:28

Publicado em 

22 nov 2016 às 19:28
A empresa paulista AEGEA Saneamento ofereceu o menor valor e venceu a concorrência de parceria público privada (PPP) promovida pela Cesan, nesta terça-feira (22), para a ampliação do sistema de esgoto de Vila Velha.
O valor teto proposto para licitação foi de R$ 1,42 por metro cúbico de esgoto tratado. A proposta vencedora ofereceu R$ 1,16, representando um desconto de 18,31% sobre o valor teto. O investimento da Cesan será de R$ 684 milhões, em parceria com o Banco Mundial.
O leilão ocorreu na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o diretor-presidente da Cesan, Pablo Andreão, afirmou que as ações de saneamento em Vila Velha já serão perceptíveis em pelo menos cinco anos. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Pablo Andreão - 22-11-16

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