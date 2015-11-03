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Sistema de emissão da Guia Única do Simples Doméstico continua apresentando problemas na manhã desta terça-feira (03)

A Receita Federal informou que até o momento foram emitidas cerca de 50 mil guias, mas admite que há falhas

Publicado em 03 de Novembro de 2015 às 14:10

Publicado em 

03 nov 2015 às 14:10
Sistema de emissão da Guia Única do Simples Doméstico continua apresentando problemas na manhã desta terça-feira (03). O documento pode ser pago sem multa até a próxima sexta-feira (6) e muitas pessoas se queixam que não conseguem emitir o boleto.
De acordo com a Receita Federal, até o momento, foram emitidas cerca de 50 mil guias, mas admite que há falhas, conforme explica o chefe do Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal no ES, Gelson Guarçoni.
Na guia do Simples Doméstico estão incluídos os tributos que os patrões de empregados domésticos devem pagar, como a contribuição previdenciária e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gelso Guarçoni - 03-11-15

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