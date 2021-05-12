Sistema de drenagem da GV será integrado para evitar enchentes

O sistema de drenagem de águas urbanas dos municípios da Grande Vitória deve passar por uma integração. O objetivo é uma uma gestão conjunta para evitar enchentes e alagamentos. O projeto está no âmbito do Plano Diretor de Águas Urbanas da Região Metropolitana da Grande Vitória, como explica em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro civil Nestor Gorza, projetista de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e coordenador do projeto na Cesan. Segundo ele, a integração visa dar um destino adequado às águas de chuva para amenizar os impactos das enchentes. Acompanhe!