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REGIÃO METROPOLITANA

Sistema de drenagem da GV será integrado para evitar enchentes

A integração visa dar um destino adequado às águas de chuva para amenizar os impactos das enchentes. Acompanhe!

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mai 2021 às 11:03
O sistema de drenagem de águas urbanas dos municípios da Grande Vitória deve passar por uma integração. O objetivo é uma uma gestão conjunta para evitar enchentes e alagamentos. O projeto está no âmbito do Plano Diretor de Águas Urbanas da Região Metropolitana da Grande Vitória, como explica em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro civil Nestor Gorza, projetista de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e coordenador do projeto na Cesan. Segundo ele, a integração visa dar um destino adequado às águas de chuva para amenizar os impactos das enchentes. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nestor Gorza - 11-05-21.mp3
Segundo Gorza, o projeto tem um diferencial: nada que já tenha sido feito em relação à macrodrenagem será descartado. "Iremos partir do principio que tudo foi feito até hoje - projetos, obras - vai ser aproveitado", explica. O PDau funcionará ainda como instrumento de planejamento do controle dos impactos dentro do ambiente urbano dos inconvenientes causados pelas enchentes e alagamentos, bem como orientará ações de curto, médio e longo prazo para um desenvolvimento sustentável desse setor.

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