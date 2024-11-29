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Defesa Civil

Sistema de alerta para riscos climáticos começa a funcionar no ES já em dezembro

Ouça a entrevista com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Augusto Braun

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 18:18

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 nov 2024 às 18:18
Alerta chegará como uma notificação aos moradores em área de risco no Espírito Santo
Alerta chegará como uma notificação aos moradores em área de risco no Espírito Santo Crédito: Defesa Civil ES
O Espírito Santo está prestes a implementar o Defesa Civil Alerta, ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal para o envio de alertas de emergência. A adoção do sistema no Estado é de responsabilidade da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES). O sistema foi lançado em agosto e, a partir de 4 de dezembro, será ampliado para os Estados das regiões Sul e Sudeste. O objetivo é que as mensagens impactem o máximo de pessoas presentes na área onde ocorre o evento extremo, para que, ao serem alertadas, tomem as providências necessárias para preservar a própria segurança e de sua família. A data vai marcar o início do uso da ferramenta. Os preparativos para a ampliação do sistema passaram por uma série de testes. No Espírito Santo, o teste foi realizado no dia 10 de agosto, e a cidade escolhida foi Cachoeiro de Itapemirim. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Augusto Braun, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Diony Silva - Armin Augusto Braun - 29-11-24

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