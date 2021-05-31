Sistema da Receita mostra andamento da declaração do imposto de renda após entrega

Termina às 23h59 do dia 31 de maio o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2021, ano-base 2020. Quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis é obrigado a fazer a declaração. Até às 15h desta segunda (31), a Receita Federal recebeu 589.607 declarações no Espírito Santo - a expectativa é receber 636 mil. O alerta é que a multa mínima para quem não entregar dentro do prazo é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, explicou a entrega deve ser feita com atenção ao modelo da declaração. "Na retificadora você pode corrigir dados, mas não pode alterar o modelo da declaração, entre o simplificado e o completo", alertou. A partir da entrega, Juliano lembra que o sistema eCAC da Receita Federal disponibiliza os dados da apuração da declaração. 'Ali o contribuinte não precisa esperar um aviso da Receita Federal pois já fica claro onde houve inconsistência (se caiu na malha fina) e qual delas deve ser corrigida", diz ao explicar as últimas dúvidas dos ouvinte antes do fim do prazo da entrega anual.
Fabio Botacin entrevista Juliano Gama - 31/05/2021