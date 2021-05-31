Sistema da Receita mostra andamento da declaração do imposto de renda após entrega

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, explicou a entrega deve ser feita com atenção ao modelo da declaração. "Na retificadora você pode corrigir dados, mas não pode alterar o modelo da declaração, entre o simplificado e o completo", alertou. A partir da entrega, Juliano lembra que odisponibiliza os dados da apuração da declaração. 'Ali o contribuinte não precisa esperar um aviso da Receita Federal pois já fica claro onde houve inconsistência (se caiu na malha fina) e qual delas deve ser corrigida", diz ao explicar as últimas dúvidas dos ouvinte antes do fim do prazo da entrega anual.