Sistema binário começa parcialmente a valer em Vila Velha; entenda as mudanças!

Nesta segunda-feira (16) começou a funcionar parcialmente o sistema binário entre a Rodovia do Sol e a Avenida Saturnino Rangel Mauro, na Região de Itaparica. Com a mudança, a Avenida Saturnino Rangel Mauro já passou a operar no sentido Guarapari, enquanto a Rodovia do Sol seguirá no sentido Terceira Ponte. Por lá, no entanto, as mudanças ainda estão sendo implementadas, o que tem gerado muita reclamação de motoristas e passageiros que utilizam a região.

Também a partir desta semana começam as obras de adequação da Rodovia do Sol, com a retirada do canteiro central para adaptação da via ao novo sistema de circulação. Segundo a prefeitura de Vila Velha, os serviços serão realizados durante o dia, devido ao alto ruído das máquinas. As equipes iniciarão o trabalho próximo ao antigo Hospital Santa Mônica e seguirão em direção ao Boulevard Shopping. "À medida que a obra avançar, as faixas próximo ao canteiro central serão bloqueadas por quadras, gradualmente", informa. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Cavalcante, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!