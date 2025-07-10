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Sintomas sutis dificultam diagnóstico de câncer de pâncreas no início

De acordo com o INCA, a neoplasia é responsável por 4% de todas as mortes por câncer no Brasil

Publicado em 10 de Julho de 2025 às 11:38

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 jul 2025 às 11:38
Edu Guedes
O apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas Crédito: Reprodução @eduguedesoficial
Um dos tipos mais agressivos e letais de neoplasias malignas, o câncer de pâncreas é uma doença silenciosa, cujo diagnóstico precoce é um desafio clínico. Os sintomas, de acordo com especialistas, só aparecem em estágios mais avançados, o que contribui para um alto índice de letalidade. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a neoplasia é responsável por 4% de todas as mortes por câncer no Brasil. Os tratamentos são personalizados e dependem de quão avançada a doença está. Quimioterapia, radioterapia e cirurgias - como a realizada no apresentador Edu Guedes no último sábado (5) - são algumas das opções. Em entrevista à CBN Vitória, o médico oncologista Loureno Cezana explica quais as dificuldades para o diagnóstico e indica os possíveis tratamentos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Loureno Cezana - 10-07-25.mp3

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