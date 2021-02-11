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COVID-19

Sintomas pós-covid: quando é hora de voltar a procura um médico?

Ouça entrevista com o médico cardiologista Henrique Bonaldi

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 12:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 fev 2021 às 12:16
Um estudo que acaba de ser divulgado pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, revelou que 80% dos pacientes recuperados de Covid-19 apresentaram sequelas entre elas, disfunções cognitivas, como perda de memória, dificuldade de concentração, problemas com compreensão ou entendimento e dificuldades com o julgamento e raciocínio. Há outros relatos em consultórios como falta de ar, fadiga e perda do olfato e paladar. Em entrevista nesta quinta-feira (11) à CBN Vitória, o médico cardiologista Henrique Bonaldi, explicou que estes sintomas pós-covid são mais frequentes em pacientes que tiveram a forma grave da doença. No entanto, segundo ele, nenhum desconforto deve ser ignorado. Bonaldi alerta que a Covid promoca inflamações em diferentes partes do corpo humano e que quando o sintoma é tratado logo, as chances de cura são muito mais significativas.
Entrevista Fernanda Queiroz - Henrique Bonaldi - 11-02-21.mp3

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