Sinduscon: redução do juros para financiamentos de imóveis é positivo

A Caixa Econômica Federal anunciou na segunda-feira a redução dos juros para financiamento da casa própria e o aumento do percentual do valor a ser financiado para compra de imóvel usado. As mudanças, que começam a valer hoje, são para linhas de financiamento que utilizam recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

A mudança ocorre após a Caixa reduzir duas vezes o teto de financiamento de imóveis em 2017, deixar de ter as taxas mais baixas do mercado e perder a liderança nas linhas de crédito com recurso da poupança entre novembro do ano passado e janeiro deste ano.

Na avaliação do diretor de Indústria Imobiliária do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Leandro Lorenzon, a queda na taxa de juros é extremamente positiva pois gera maior probabilidade das famílias conseguirem financiamento. O compromentimento da renda da família fica mais baixo e a família teria mais facilidade para aprovar a conta para fazer a compra do imóvel.

Além disso, o financiamento é importante e também facilita a pessoa para fazer a compra dessa maneira. “A medida da Caixa é importante também tendo em vista a concorrência, para que esse patamar de juros seria mais acessível. Deve aquecer o mercado imobiliário. Nós recebemos de braços abertos. Facilita a venda para que o cliente tenha crédito”, avalia.

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