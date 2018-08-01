Sinduscon: novo teto para financiar imóveis com FGTS é positivo

O Conselho Monetário Nacional vai elevar o valor máximo do imóvel que pode ser adquirido com recursos do FGTS de R$ 950 mil para R$ 1,5 milhão. A regra entra em prática em 2018. Os resultados negativos registrados pela construção civil é apontado como principal motivo para que a medida, apesar do início da recuperação da economia. A expectativa é que seja estimulada a construção de imóveis no país.

Na avaliação do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), Paulo Baraona, a medida deve ser avaliada de forma positiva. O motivo? Deve haver um incentivo em financiamento e, por consequência, gerar mais empregos e maior investimento em setores que atuam indiretamente na construção civil. “O setor, assim como outros, foi fortemente impactado pela crise nos últimos anos e uma medida, como a de agora, pode dar um fôlego à construção civil. A perspectiva é de melhora”, avalia.

Confira mais detalhes em uma entrevista com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), Paulo Baraona.