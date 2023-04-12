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Saúde mental

Síndrome de Burnout: especialista explica o que é, causas e sintomas

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica psiquiatra Letícia Mameri Trés, fala sobre o assunto

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 17:50

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

12 abr 2023 às 17:50
Síndrome de Burnout
Síndrome de Burnout Crédito: Pexels
A Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes. Ela também pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito difíceis, situações em que a pessoa possa achar, por algum motivo, não ter capacidades suficientes para os cumprir. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica psiquiatra Letícia Mameri Trés, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Letícia Mameri Trés - 12-04-23

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