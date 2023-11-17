Síndicos e a rotina do dia a dia: o que fazem, responsabilidades e atribuições!

condomínio Crédito: Pixabay

No dia a dia dos condomínios, o papel do síndico é sempre demandado e surgem dúvidas sobre suas atribuições e deveres. O que faz o síndico? Qual a diferença entre um síndico morador e o profissional? E a rotina de trabalho? O que há de novas tendências, tecnologias e ferramentas utilizadas no país como soluções para gestão condominial? Estes são alguns dos temas em destaques entre palestrantes e expositores na segunda edição do "CondoExpert", evento gratuito, que acontece nos dias 17 e 18 de novembro, nesta sexta-feira e sábado, no Centro de Convenções de Vitória. Entre os nomes que participarão do evento está o advogado especialista em condomínios e comentarista da CBN, Marcio Rachkorsky. Ele vai apresentar a palestra master “Síndico, Conselho e Administradora: desmistificando papéis e responsabilidades”, que vai abordar sobre a importância de ter uma empresa conceituada na gestão do condomínio.

Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto e detalha o trabalho do síndico.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcio Rachkorsky - 17-11-23.mp3

SERVIÇO CONDOEXPERT

Data: 17 e 18 de novembro.

Local: No Centro de Convenções de Vitória. R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória.

Inscrições: Gratuitas, no local.

Horário: A partir das 15h no dia 17; e a partir das 8h no dia 18.

Entrada franca

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

17 de novembro (sexta-feira)

15h às 17h: Credenciamento e visitação aos estandes de negócios;

17h às 17h45: Welcome Coffee;

17h45 às 17h50: Abertura oficial;

17h50 às 17h55: Vídeo institucional;

17h55 às 18h: fala do CEO do Grupo Condonal, Walter Magalhães;

18h às 19h30: Painel Jurídico - "Você por dentro das principais pautas que impactam a vida de quem mora em condomínios", com Dra. Luciana Lima, Dr. Rodrigo Karpat, Dr. Wellington Sampaio, Dr. Caio de Sá Dal’Col, Dr. Gedaias Freire da Costa;

19h30 às 21h: Palestra - "Poder de impacto: maximizando o potencial do síndico na moradia e gestão de condomínios", com Julio Paim, Fundador SíndicoNet e CoteiBem.

18 de novembro (sábado)

8h às 8h50: Credenciamento, welcome coffee e visitação aos estandes de negócios;

8h50 às 8h55: 1º chamada para a abertura do evento;

8h55 às 9h: Fala do CEO do Grupo Condonal, Walter Magalhães;

9h às 10h30: Painel - “Caminhos da eficiência financeira: soluções para redução de custos e modelos de financiamento”, com Átila Frois, Vinicius Allazio, Francisco Carlos da Cunha Pereira;

10h30 às 12h: Painel - "Síndico Profissional: seu primeiro passo em direção ao sucesso", com Maicon Guedes, Willame Gomes, Vanessa Siqueira e Vitor Lyrio da Rocha;

12h às 13h: Almoço e visitação aos estandes de negócios;

13h às 14h30: Painel - "Vencendo a inadimplência: seu condomínio valorizado e com as contas em dia", com Dra. Luciana Lima, Dr. Wellington Sampaio, Dra. Ana Paula Dalleprani, Dra. Leidiane Malini e Pedro Henrique Pires;

14h30 às 14h50: intervalo

14h50 às 16h20: Palestra - "Síndico, Conselho e Administradora: desmistificando papéis e responsabilidades", com Dr. Marcio Rachkorsky;