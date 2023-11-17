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Síndicos e a rotina do dia a dia: o que fazem, responsabilidades e atribuições!

Ouça a participação do advogado especialista em condomínios e comentarista da CBN, Marcio Rachkorsky

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 nov 2023 às 11:17
Condomínio
condomínio Crédito: Pixabay
No dia a dia dos condomínios, o papel do síndico é sempre demandado e surgem dúvidas sobre suas atribuições e deveres. O que faz o síndico? Qual a diferença entre um síndico morador e o profissional? E a rotina de trabalho? O que há de novas tendências, tecnologias e ferramentas utilizadas no país como soluções para gestão condominial? Estes são alguns dos temas em destaques entre palestrantes e expositores na segunda edição do "CondoExpert", evento gratuito, que acontece nos dias 17 e 18 de novembro, nesta sexta-feira e sábado, no Centro de Convenções de Vitória. Entre os nomes que participarão do evento está o advogado especialista em condomínios e comentarista da CBN, Marcio Rachkorsky. Ele vai apresentar a palestra master “Síndico, Conselho e Administradora: desmistificando papéis e responsabilidades”, que vai abordar sobre a importância de ter uma empresa conceituada na gestão do condomínio.
Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto e detalha o trabalho do síndico. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcio Rachkorsky - 17-11-23.mp3
SERVIÇO CONDOEXPERT
Data: 17 e 18 de novembro.
Local: No Centro de Convenções de Vitória. R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória.
Inscrições: Gratuitas, no local.
Horário: A partir das 15h no dia 17; e a partir das 8h no dia 18.
Entrada franca
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
17 de novembro (sexta-feira)
15h às 17h: Credenciamento e visitação aos estandes de negócios;
17h às 17h45: Welcome Coffee;
17h45 às 17h50: Abertura oficial;
17h50 às 17h55: Vídeo institucional;
17h55 às 18h: fala do CEO do Grupo Condonal, Walter Magalhães;
18h às 19h30: Painel Jurídico - "Você por dentro das principais pautas que impactam a vida de quem mora em condomínios", com Dra. Luciana Lima, Dr. Rodrigo Karpat, Dr. Wellington Sampaio, Dr. Caio de Sá Dal’Col, Dr. Gedaias Freire da Costa;
19h30 às 21h: Palestra - "Poder de impacto: maximizando o potencial do síndico na moradia e gestão de condomínios", com Julio Paim, Fundador SíndicoNet e CoteiBem.
18 de novembro (sábado)
8h às 8h50: Credenciamento, welcome coffee e visitação aos estandes de negócios;
8h50 às 8h55: 1º chamada para a abertura do evento;
8h55 às 9h: Fala do CEO do Grupo Condonal, Walter Magalhães;
9h às 10h30: Painel - “Caminhos da eficiência financeira: soluções para redução de custos e modelos de financiamento”, com Átila Frois, Vinicius Allazio, Francisco Carlos da Cunha Pereira;
10h30 às 12h: Painel - "Síndico Profissional: seu primeiro passo em direção ao sucesso", com Maicon Guedes, Willame Gomes, Vanessa Siqueira e Vitor Lyrio da Rocha;
12h às 13h: Almoço e visitação aos estandes de negócios;
13h às 14h30: Painel - "Vencendo a inadimplência: seu condomínio valorizado e com as contas em dia", com Dra. Luciana Lima, Dr. Wellington Sampaio, Dra. Ana Paula Dalleprani, Dra. Leidiane Malini e Pedro Henrique Pires;
14h30 às 14h50: intervalo
14h50 às 16h20: Palestra - "Síndico, Conselho e Administradora: desmistificando papéis e responsabilidades", com Dr. Marcio Rachkorsky;
16h20 às 17h: Sorteio de brindes e encerramento.

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