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Supermercados do ES

Sindicomerciários e associação dos supermercados analisam funcionamento aos domingos

As cláusulas de convenção da categoria devem ser definidas até o dia 30 de outubro

Publicado em 17 de Outubro de 2025 às 11:27

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

17 out 2025 às 11:27
Supermercados não conseguem preencher as vagas disponíveis
Supermercados do ES aos domingos e feriados: abrir ou não abrir? Eis a questão... Crédito: Freepik
Na última quinta (16), representantes do setor de supermercados se reuniram em uma assembleia geral extraordinária para discutir as regras do funcionamento do comércio aos domingos e feriados no Espírito Santo. O tema é considerado um dos mais polêmicos da pauta de reivindicações. Enquanto um dos lados defende que o funcionamento dominical é essencial, o outro requer melhores condições e benefícios, como tíquete de alimentação. As cláusulas de convenção da categoria devem ser definidas até o dia 30 de outubro. Para entender cada ponto desta discussão, a CBN Vitória convidou os dois principais atores desta história: o Sindicato dos Comerciários (Sindicomerciários) e a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). A Acaps enviou uma nota:
  • NOTA PARA A IMPRENSA
    A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informa que reunião realizada nesta quinta-feira (16/10), a maioria dos associados presentes manifestaram ser favoráveis ao fechamento dos estabelecimentos aos domingos, em especial devido à dificuldade de mão de obra que o setor enfrenta de forma contínua. Contudo, o assunto ainda não está definido e será estudado pela diretoria em função de outros aspectos a exemplo da sazonalidade.
    17 de outubro de 2025.
    Associação Capixaba de Supermercados (Acaps)
Em entrevista à CBN Vitória, Rodrigo Oliveira Rocha, presidente do Sindicomerciários, explica o posicionamento da instituição. Acompanhe.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Rodrigo Oliveira Rocha -17-10-25.mp3

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