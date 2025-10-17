Sindicomerciários e associação dos supermercados analisam funcionamento aos domingos

Na última quinta (16), representantes do setor de supermercados se reuniram em uma assembleia geral extraordinária para discutir as regras do funcionamento do comércio aos domingos e feriados no Espírito Santo. O tema é considerado um dos mais polêmicos da pauta de reivindicações. Enquanto um dos lados defende que o funcionamento dominical é essencial, o outro requer melhores condições e benefícios, como tíquete de alimentação. As cláusulas de convenção da categoria devem ser definidas até o dia 30 de outubro. Para entender cada ponto desta discussão, a CBN Vitória convidou os dois principais atores desta história: o Sindicato dos Comerciários (Sindicomerciários) e a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). A Acaps enviou uma nota:
- NOTA PARA A IMPRENSA
A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informa que reunião realizada nesta quinta-feira (16/10), a maioria dos associados presentes manifestaram ser favoráveis ao fechamento dos estabelecimentos aos domingos, em especial devido à dificuldade de mão de obra que o setor enfrenta de forma contínua. Contudo, o assunto ainda não está definido e será estudado pela diretoria em função de outros aspectos a exemplo da sazonalidade.
17 de outubro de 2025.
Associação Capixaba de Supermercados (Acaps)
Em entrevista à CBN Vitória, Rodrigo Oliveira Rocha, presidente do Sindicomerciários, explica o posicionamento da instituição. Acompanhe.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Rodrigo Oliveira Rocha -17-10-25.mp3