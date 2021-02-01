Sindicato explica volta às aulas presenciais em escolas particulares

Na rede privada de ensino do Espírito Santo, o retorno às aulas tem início nesta segunda-feira, 1° de fevereiro, em formato presencial ou híbrido. O calendário, que já havia sido definido ao final de 2020, foi mantido pelo Sindicato de Empresas Particulares de Educação (Sinepe-ES). Em entrevista à CBN Vitória, o vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Eduardo Costa Gomes, explica que as instituições acompanham as decisões do governo do Estado e a autorização para retomada presencial é válida para todas as escolas localizadas em municípios que estejam no risco baixo ou moderado para covid-19. Ouça a entrevista completa: