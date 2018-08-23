Sindicato explica mudanças para cobrança de taxa de devedores

O protesto é um ato formal que se destina a comprovar a inadimplência de uma determinada pessoa, física ou jurídica, quando esta for devedora de um título de crédito ou de um outro documento de dívida sujeito ao protesto. E, agora, uma mudança na cobrança cartorial do protesto de títulos está em discussão no Espírito Santo. Membro e representante do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Bruno do Vale, explica que o objetivo é fazer com que o credor da dívida não seja mais o responsável pelo pagamento das taxas de cartório. Isso já acontece nos casos dos títulos públicos. União, Estado e municípios já não pagam para protestar um título, mas sim os devedores.