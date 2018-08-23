Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Sindicato explica mudanças para cobrança de taxa de devedores

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 18:23

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 ago 2018 às 18:23
O protesto é um ato formal que se destina a comprovar a inadimplência de uma determinada pessoa, física ou jurídica, quando esta for devedora de um título de crédito ou de um outro documento de dívida sujeito ao protesto. E, agora, uma mudança na cobrança cartorial do protesto de títulos está em discussão no Espírito Santo. Membro e representante do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Bruno do Vale, explica que o objetivo é fazer com que o credor da dívida não seja mais o responsável pelo pagamento das taxas de cartório. Isso já acontece nos casos dos títulos públicos. União, Estado e municípios já não pagam para protestar um título, mas sim os devedores.
Entrevista - Fabio Botacin - Bruno do Valle - 23-08-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados