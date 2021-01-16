Sindicato das particulares garante retomada presencial em fevereiro

O Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) garantiu que as aulas das instituições privadas vão retornar no formato presencial em fevereiro. A informação é do presidente do sindicato, Moacir Lellis. Em entrevista à CBN Vitória, ele afirmou que todos os protocolos de biossegurança contra a covid-19, determinados pelo governo estadual, serão cumpridos e a manutenção da retomada presencial vai se basear semanalmente no mapa de risco. Ouça: