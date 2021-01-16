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VOLTA ÀS AULAS

Sindicato das particulares garante retomada presencial em fevereiro

O entrevistado é o presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, Moacir Lellis

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 12:10

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 jan 2021 às 12:10
Sala de aula Crédito: Getty Images/Divulgação
O Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) garantiu que as aulas das instituições privadas vão retornar no formato presencial em fevereiro. A informação é do presidente do sindicato, Moacir Lellis. Em entrevista à CBN Vitória, ele afirmou que todos os protocolos de biossegurança contra a covid-19, determinados pelo governo estadual, serão cumpridos e a manutenção da retomada presencial vai se basear semanalmente no mapa de risco. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Moacir Lellis - 13-01-21

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