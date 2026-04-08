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Cidades

Sincronia em semáforos de Vitória gera reclamações; prefeitura explica sistema!

Ouça entrevista com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 11:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 abr 2026 às 11:25
Semáforos na Avenida Vitória
Semáforos na Avenida Vitória Crédito: Fernando Madeira
Ao longo das últimas semanas, ouvintes da CBN Vitória têm relatado desafios no trânsito da Capital, envolvendo, em especial, a sincronia dos semáforos. Entre os pontos em destaque estão, por exemplo, a Avenida Dante Michelini com Adalberto Simão Nader, sentido Centro (Camburi); Desembargador Santo Neves com Reta da Penha, sentido Centro (Praia do Canto) e a Nossa Senhora dos Navegantes com Leitão da Silva, sentido Centro (Enseada do Suá). A prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), informa que vem implantando um sistema de tráfego, denominado "adaptativo local", que reage à demanda de tráfego por meio de sensoriamento automático das vias. Uma outra solução apontada são as obras estruturantes que serão apresentadas através do Plano de Mobilidade Sustentável, que deverá ficar pronto ainda este ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 08-04-26.mp3
A Prefeitura de Vitória promoverá audiência pública que vai discutir os rumos da mobilidade urbana na capital capixaba. O encontro, promovido pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) e aberto à população, será realizado, nesta quinta-feira (9), às 14 horas, no auditório Zemar Moreira Lima, na sede da Prefeitura.

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