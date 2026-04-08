Sincronia em semáforos de Vitória gera reclamações; prefeitura explica sistema!

Ao longo das últimas semanas, ouvintes da CBN Vitória têm relatado desafios no trânsito da Capital, envolvendo, em especial, a sincronia dos semáforos. Entre os pontos em destaque estão, por exemplo, a Avenida Dante Michelini com Adalberto Simão Nader, sentido Centro (Camburi); Desembargador Santo Neves com Reta da Penha, sentido Centro (Praia do Canto) e a Nossa Senhora dos Navegantes com Leitão da Silva, sentido Centro (Enseada do Suá). A prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), informa que vem implantando um sistema de tráfego, denominado "adaptativo local", que reage à demanda de tráfego por meio de sensoriamento automático das vias. Uma outra solução apontada são as obras estruturantes que serão apresentadas através do Plano de Mobilidade Sustentável, que deverá ficar pronto ainda este ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!