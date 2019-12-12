Sinalização náutica concluirá processo de dragagem da Baía de Vitória

Com a implantação de uma nova sinalização náutica, prevista para o próximo ano, a Codesa deve finalizar o processo de dragagem da Baía de Vitória, iniciado há duas décadas. A estrutura portuária busca eficiência, segundo o diretor-presidente da Codesa, Julio Castiglioni, para, por exemplo, dobrar a sua capacidade de movimentação de cargas anual, hoje estimada em 6 milhões de toneladas.

A Codesa assinou contrato com a Fator Engenharia, empresa vencedora da licitação que será responsável pelas obras de sinalização náutica na Baía de Vitória. Ao longo de 20 anos já foram gastos pelo governo federal mais de R$ 120 milhões nesse projeto, que prevê aumentar a profundidade da baía e permitir a movimentação de navios com maior calado, aumentando dessa forma a movimentação de cargas nos terminais capixabas. Sendo aprovadas as manobras pela Marinha e pela praticagem, a companhia concluirá o processo. O ganho de profundidade, na opinião do Diretor-presidente da Codesa, irá valorizar o porto, que estará em processo de desestatização.