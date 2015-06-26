Sinal ruim para efetuar e receber chamadas: principal problema da telefonia celular no país

Sobre o sinal procuramos todas as operadoras. Até o momento apenas a TIM não se manifestou. “A Claro esclarece que, após análises técnicas, os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica não apresentam problemas em sua rede. A operadora reforça que cumpre as metas de cobertura e qualidade da Anatel e realiza investimentos na região para oferecer a melhor experiência em internet móvel aos consumidores. A empresa ressalta, ainda, que neste ano, o Grupo América Móvil, do qual faz parte, investirá cerca de R$ 8 bi no país a fim de garantir a qualidade dos serviços prestados aos seus mais de 71 milhões de clientes no Brasil.”Por meio de nota, a Telefônica Vivo informa que expandiu a capacidade da rede no bairro Jardim da Penha com a ativação de um novo site no mês de abril. A expectativa é que até o fim do ano mais três ERB´s (Estações Rádio Base) sejam ativadas na região. Já em Vila Velha, foram nove antenas ativadas e previsão de implantação de outras sete até o fim de 2015. Em Cariacica, a Vivo tem a previsão de implantação de mais duas unidades, passando de seis para oito antenas na região. A empresa reforça que vem realizando expansões na capacidade da rede de telefonia móvel no Espírito Santo e possui 3,3 milhões de clientes no estado.A Oi informa que cumpre os critérios de cobertura determinados pela Anatel e está comprometida com a evolução da qualidade do atendimento dos serviços de telecomunicações no Espírito Santo. A empresa acrescenta que tem feito investimentos robustos no estado. No período de janeiro de 2014 a março de 2015, a companhia investiu mais de R$ 75 milhões no Espírito Santo, priorizando investimentos em suas redes de telecomunicações, com foco no tripé Operações, Engenharia e TI, para melhoria da qualidade do serviço aos clientes em todas as regiões. Na telefonia móvel, de janeiro a maio deste ano, foram implantados 13 novos sites de telefonia móvel 2G e 3G. Os sites são os locais onde ficam as antenas que realizam a transmissão do sinal do telefone celular.