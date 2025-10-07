Simulado prepara cidades do ES para enfrentamento aos desastres naturais

Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira

A Defesa Civil Estadual começou nesta segunda (6) um simulado de enfrentamento a desastres naturais. Até quarta (8), equipes de cinco municípios receberão treinamentos e poderão verificar a eficácia dos protocolos de resposta em caso de chuvas intensas e rompimento de barragens, por exemplo. O objetivo é testar os sistemas de alerta e de comunicação, além de integrar as equipes. Durante os três dias, o simulado envolve a emissão de boletins meteorológicos fictícios e alertas por SMS e CellBroadcast. A população não precisa adotar nenhuma medida, já que todas as comunicações fazem parte do treinamento. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe do Departamento de Preparação e Resposta da Defesa Civil Estadual, Major Natanael Oliveira, explica como funciona o simulado. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN Entrevista Fernanda Queiroz - Major Natanael Oliveira - 07-10-25

Objetivo do Simulado:

O simulado visa treinar e integrar as equipes da Defesa Civil Estadual e municipal, testar os sistemas de alerta e comunicação com a população, além de verificar a eficácia dos protocolos de resposta em caso de desastres naturais, como chuvas intensas e rompimento de barragens.

Segunda-feira (06/10):

A primeira etapa consistiu na divulgação de um boletim meteorológico fictício com previsão de chuvas intensas para o sul do Estado. O documento pode ser consultado no site oficial da Defesa Civil: alerta.es.gov.br/SIMULADO.

Terça-feira (07/10):

Moradores de cinco municípios (Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Alegre e Vargem Alta) receberão mensagens via SMS entre 17h e 19h, com informações simuladas sobre risco de enchente. Importante: os avisos deixarão claro que se tratam de um teste, e nenhuma ação real será necessária por parte da população.

Quarta-feira (08/10):

Às 07h30, instituições participantes do simulado se reúnem na sede da Defesa Civil Estadual para dar início à etapa de mobilização e resposta.

Às 10h30, será enviado um alerta via CellBroadcast a moradores de uma comunidade em Mimoso do Sul, simulando o risco iminente de rompimento de barragem. O aviso aparecerá como um pop-up com som e sobreposição na tela do celular, garantindo máxima visibilidade.

Equipes estarão em campo nos cinco municípios, executando ações de treinamento e avaliação operacional.

Canal de Acompanhamento:

A população pode acompanhar o andamento do simulado e conferir bastidores pelo Instagram oficial da Defesa Civil: @defesacivil.es

Como se cadastrar para receber alerta da Defesa Civil: