Simples Nacional: termina nesta quarta prazo para adesão de empresas

As micro e pequenas empresas têm até esta quarta-feira (31) para aderirem ou se enquadrarem ao Simples Nacional, programa do governo que reduz a carga tributária e unifica oito impostos em uma única guia. Em 2018, entram em vigor mudanças no Simples que foram anunciadas em 2016. O limite de faturamento para participar do regime tributário sobe de R$ 3,6 milhões por ano para R$ 4,8 milhões. Para detalhar o tema convidamos o Gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae-ES, Ivair Segheto, para falar sobre o tema. Confira!