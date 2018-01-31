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ENTREVISTAS

Simples Nacional: termina nesta quarta prazo para adesão de empresas

O limite de faturamento para participar do regime tributário sobe de R$ 3,6 milhões por ano para R$ 4,8 milhões

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 18:53

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 jan 2018 às 18:53
As micro e pequenas empresas têm até esta quarta-feira (31) para aderirem ou se enquadrarem ao Simples Nacional, programa do governo que reduz a carga tributária e unifica oito impostos em uma única guia. Em 2018, entram em vigor mudanças no Simples que foram anunciadas em 2016. O limite de faturamento para participar do regime tributário sobe de R$ 3,6 milhões por ano para R$ 4,8 milhões. Para detalhar o tema convidamos o Gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae-ES, Ivair Segheto, para falar sobre o tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Ivair Seguetto - 31-01-18.mp3
 

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