Sim, urnas podem ser auditadas! Entenda como o processo funciona

O pontapé inicial para o processo de votação das eleições municipais 2020 foi dado na manhã deste sábado, na sede do Tribunal Regional Eleitoral: aconteceu o sorteio de urnas eletrônicas para auditoria e votação paralela e foi iniciado o processo de distribuição dos equipamentos para todo o Espírito Santo. Sim, as urnas podem ser auditadas! Mas como o procedimento funciona? Quem explica é o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Patricia Vallim - Danilo Marchiori - 14-11-20
A cerimônia de sorteio das urnas aconteceu no plenário do TRE-ES e essa seleção aleatória é para verificar o correto funcionamento dos equipamentos. Foram sorteadas três urnas: uma de Vitória, uma de Pinheiros e uma de Itapemirim. As urnas sorteadas são retiradas de suas seções designadas, separadas pelo cartório eleitoral e reenviadas ao Tribunal. Depois do sorteio, as demais urnas puderam, enfim, serem distribuídas para todos os 78 municípios capixabas - e 99% da distribuição acontece ainda no sábado. Outras três urnas foram sorteadas para auditoria no local de votação e duas urnas foram sorteadas e reservadas caso seja necessária uma auditoria futura.
No domingo, concomitante à votação, as urnas sorteadas são submetidas à auditoria, recebendo votos como se estivessem em uma seção eleitoral verdadeira. O objetivo é comparar se o resultado emitido corresponde ao voto digitado. A cerimônia é filmada e conta com a presença dos partidos políticos, do Ministério Público, e é presidida por um juiz eleitoral. O processo de auditoria ocorre desde 2002, em todo o Brasil, e nas milhares de urnas que já foram auditadas, nunca foi encontrado indício de fraude.
Questionado se as urnas eletrônicas podem sofrer ataques hackers, como ocorreu em sistemas institucionais nos últimos dias - como do Superior Tribunal de Justiça e do Ministério da Saúde - o secretário garante que não existe essa possibilidade. "A urna é um equipamento totalmente isolado da internet - não tem ligação com cabo de rede, bluetooth ou wifi. Todas as urnas já foram preparadas por meio de cartão de memória introduzido manualmente e não tem nenhuma conexão com o mundo exterior. No final da votação, o pen drive gerado com o resultado é levado fisicamente ao cartório eleitoral", explica Marchiori.