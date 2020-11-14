Sim, urnas podem ser auditadas! Entenda como o processo funciona

Urnas eletrônicas no TRE-ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O pontapé inicial para o processo de votação das eleições municipais 2020 foi dado na manhã deste sábado, na sede do Tribunal Regional Eleitoral: aconteceu o sorteio de urnas eletrônicas para auditoria e votação paralela e foi iniciado o processo de distribuição dos equipamentos para todo o Espírito Santo. Sim, as urnas podem ser auditadas! Mas como o procedimento funciona? Quem explica é o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Danilo Marchiori - 14-11-20

A cerimônia de sorteio das urnas aconteceu no plenário do TRE-ES e essa seleção aleatória é para verificar o correto funcionamento dos equipamentos. Foram sorteadas três urnas: uma de Vitória, uma de Pinheiros e uma de Itapemirim. As urnas sorteadas são retiradas de suas seções designadas, separadas pelo cartório eleitoral e reenviadas ao Tribunal. Depois do sorteio, as demais urnas puderam, enfim, serem distribuídas para todos os 78 municípios capixabas - e 99% da distribuição acontece ainda no sábado. Outras três urnas foram sorteadas para auditoria no local de votação e duas urnas foram sorteadas e reservadas caso seja necessária uma auditoria futura.

No domingo, concomitante à votação, as urnas sorteadas são submetidas à auditoria, recebendo votos como se estivessem em uma seção eleitoral verdadeira. O objetivo é comparar se o resultado emitido corresponde ao voto digitado. A cerimônia é filmada e conta com a presença dos partidos políticos, do Ministério Público, e é presidida por um juiz eleitoral. O processo de auditoria ocorre desde 2002, em todo o Brasil, e nas milhares de urnas que já foram auditadas, nunca foi encontrado indício de fraude.