Sífilis: entenda o que é a doença e como reduzir casos

A sífilis trata-se de uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável. Causada por uma bactéria, a condição pode ser transmitida por relação sexual sem preservativos ou de mãe para filho durante a gestação. Neste último caso, a doença é chamada de sífilis congênita e é vista como um problema de saúde pública. Em 2023, o Espírito Santo fechou o ano registrando 16 casos de sífilis congênita para cada mil nascidos vivos. É durante a gravidez que a doença pode ser detectada, através de testes e avaliação do histórico clínico-epidemiológico da mãe. O diagnóstico leva ao tratamento e evita maiores complicações de saúde, como lesões ósseas, cardiovasculares e neurológicas e até a morte. Em entrevista à CBN Vitória, a médica e referência da Coordenação Estadual de IST/Aids, Bettina Moulin, detalha as ações da instituição para reduzir os casos. Ouça a conversa completa!