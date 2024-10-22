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Saúde

Sífilis: entenda o que é a doença e como reduzir casos

Ouça entrevista com a médica e referência da Coordenação Estadual de IST/Aids da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), Bettina Moulin

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 out 2024 às 11:40
O Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod)oferece teste rápidos e gratuitos para HIV, hepatite B e C e sífilis, em Bom Retiro, na região central
Testes rápidos e gratuitos para HIV, hepatite B e C e sífilis Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
A sífilis trata-se de uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável. Causada por uma bactéria, a condição pode ser transmitida por relação sexual sem preservativos ou de mãe para filho durante a gestação. Neste último caso, a doença é chamada de sífilis congênita e é vista como um problema de saúde pública. Em 2023, o Espírito Santo fechou o ano registrando 16 casos de sífilis congênita para cada mil nascidos vivos. É durante a gravidez que a doença pode ser detectada, através de testes e avaliação do histórico clínico-epidemiológico da mãe. O diagnóstico leva ao tratamento e evita maiores complicações de saúde, como lesões ósseas, cardiovasculares e neurológicas e até a morte. Em entrevista à CBN Vitória, a médica e referência da Coordenação Estadual de IST/Aids, Bettina Moulin, detalha as ações da instituição para reduzir os casos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Bettina Moulin.mp3
Números da Sífilis no Espírito Santo
No Espírito Santo, até final de julho de 2024, foram notificados 451 casos de Sífilis Congênita; 1.715 casos de Sífilis em gestantes; e 4.201 casos de Sífilis adquirida. Em 2023, foram notificados 808 casos de Sífilis Congênita; 2.618 casos de Sífilis em gestantes; e 8.129 casos de Sífilis adquirida. [17/10/24]

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