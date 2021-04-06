Shoppings voltam a abrir na Grande Vitória após fechamento de 20 dias

Os shoppings vão poder funcionar três dias da semana - quarta, quinta e sexta - em municípios incluído no risco extremo de transmissão da Covid-19, de acordo com um decreto estadual de 03 de abril. Toda a Grande Vitória está incluída nesta classificação. Os shoppings poderão funcionar de 12h às 20h nas cidades em risco extremo. As praças de alimentação, excepcionalmente, abrem mais cedo e podem funcionar das 10h às 16h. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador estadual da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), Raphael Brotto, detalha a retomada do funcionamento desses estabelecimentos.