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RISCO EXTREMO

Shoppings voltam a abrir na Grande Vitória após fechamento de 20 dias

O entrevistado é coordenador estadual da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), Raphael Brotto

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 16:32

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 abr 2021 às 16:32
Abertura de shoppings foi permitida por decreto estadual Crédito: Magda Ehlers/Pexels
Os shoppings vão poder funcionar três dias da semana - quarta, quinta e sexta - em municípios incluído no risco extremo de transmissão da Covid-19, de acordo com um decreto estadual de 03 de abril. Toda a Grande Vitória está incluída nesta classificação. Os shoppings poderão funcionar de 12h às 20h nas cidades em risco extremo. As praças de alimentação, excepcionalmente, abrem mais cedo e podem funcionar das 10h às 16h. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador estadual da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), Raphael Brotto, detalha a retomada do funcionamento desses estabelecimentos.
Entrevista - Fabio Botacin - Rafael Brotto - 06-04-21
Segundo ele, todos os cuidados para o público e trabalhadores das lojas estão prontos. Na avaliação do coordenador, o número de dias de funcionamento precisaria ser maior, conforme acontece em outros estados, e que o setor busca interlocução com as autoridades sobre isso. Ouça!

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