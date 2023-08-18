Shein já compra de fabricantes capixabas e quer ampliar investimentos no ES

Shein Crédito: Divulgação

Executivos da chinesa Shein visitam o Espírito Santo nesta semana para uma agenda de viagens e reuniões. Eles virão com dois objetivos principais: conhecer indústrias de confecção localizadas em Marilândia, Colatina e São Gabriel da Palha, além da cadeia de logística do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, secretário de Estado de Desenvolvimento, que acompanha as visitas, traz detalhes do assunto.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ricardo Ferraço - 18-08-23

Executivos da gigante chinesa Shein chegaram ao Espírito Santo nesta quinta-feira (17) para uma agenda de viagens e reuniões que se estenderá até a tarde desta sexta-feira (17). Eles, que já comprar de fábricas locais, querem ampliar os investimentos, conhecendo indústrias da confecção localizadas em Marilândia, Colatina e São Gabriel da Palha, entre outros.

A Shein pretende montar parcerias com 2 mil fabricantes brasileiros para que suas peças sejam produzidas aqui e não precisem ser importadas, como acontece hoje. Segundo o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, a Shein virou uma grande varejista no Brasil, no entanto, praticamente toda a sua produção vem de fora. "O Espírito Santo tem excelentes fábricas de roupas e é um dos melhores locais para se montar um centro de distribuição do ponto de vista geográfico e também de estrutura tributária", defendeu Ferraço, em entrevista à CBN Vitória.