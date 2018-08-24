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Sexo virtual: o limite do prazer à compulsão

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 18:11

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 ago 2018 às 18:11
É preciso falar de sexo. Referência no tema da sexualidade, a psiquiatra e sexóloga Carmita Abdo também tem se debruçado sobre as discussões que envolvem os relacionamentos na era digital. E um dos assuntos que tem sido debatido, ao longo dos últimos anos, com o advento das redes sociais é o chamado sexo virtual. Em visita ao Espírito Santo para uma palestra sobre compulsão sexual na X Jornada Capixaba de Psiquiatria, nesta sexta-feira (24), a especialista conversa sobre o assunto nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Carmita Abdo - 24-08-18.mp3

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