Sexo virtual: o limite do prazer à compulsão

É preciso falar de sexo. Referência no tema da sexualidade, a psiquiatra e sexóloga Carmita Abdo também tem se debruçado sobre as discussões que envolvem os relacionamentos na era digital. E um dos assuntos que tem sido debatido, ao longo dos últimos anos, com o advento das redes sociais é o chamado sexo virtual. Em visita ao Espírito Santo para uma palestra sobre compulsão sexual na X Jornada Capixaba de Psiquiatria, nesta sexta-feira (24), a especialista conversa sobre o assunto nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!