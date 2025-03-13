Os rins são órgãos vitais do sistema urinário. Localizados na região lombar, um de cada lado da coluna vertebral, esses órgãos têm o formato de feijão e são responsáveis por diversas funções, como a filtração do sangue, a regulação da pressão arterial, o equilíbrio hidroeletrolítico e a eliminação de substâncias tóxicas. Nesta quinta-feira (13), é celebrado o Dia Mundial do Rim. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o médico nefrologista e professor da Ufes, Lauro Vasconcellos Filho, explica a importância dos órgãos e como as pessoas devem cuidar deles. A campanha deste ano da Sociedade Brasileira de Nefrologia tem como tema “Seus rins estão ok? Faça exame de creatinina para saber”. Entenda mais sobre o assunto!