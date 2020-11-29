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Seu voto faz diferença: saiba a importância de não votar em branco

Quem explica o porquê é a professora da Ufes Brunela Vicenzi

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 09:11

Publicado em 

29 nov 2020 às 09:11
Todo voto conta: Aperta verde e confirma! Crédito: Divulgação
No primeiro turno das eleições municipais de 2020, 24,02% dos eleitores aptos a votar no Espírito Santo não foram às urnas - a sexta maior abstenção do Brasil. Considerando só os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, que voltam às urnas neste domingo (29), a abstenção foi até maior que a média estadual no 1º turno.
Já considerando os eleitores que foram às urnas nestas cidades, mas votaram branco ou nulo para prefeito, o cenário é: em Vitória, 8,62% de votos brancos e nulos; em Vila Velha, 13,89%; na Serra, 12,07%; e em Cariacica; 15,55%.
É por isso que, em uma conversa com a professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e presidente da Comissão de Direitos Humanos da instituição, Brunela Vicenzi, você vai saber a importância de não votar em branco e entender porque cada voto, inclusive o seu, faz diferença. "O voto é o momento mais importante do exercício da cidadania", explica a professora. Ouça!

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