Seu voto faz diferença: saiba a importância de não votar em branco

Todo voto conta: Aperta verde e confirma! Crédito: Divulgação

No primeiro turno das eleições municipais de 2020, 24,02% dos eleitores aptos a votar no Espírito Santo não foram às urnas - a sexta maior abstenção do Brasil. Considerando só os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, que voltam às urnas neste domingo (29), a abstenção foi até maior que a média estadual no 1º turno.

Já considerando os eleitores que foram às urnas nestas cidades, mas votaram branco ou nulo para prefeito, o cenário é: em Vitória, 8,62% de votos brancos e nulos; em Vila Velha, 13,89%; na Serra, 12,07%; e em Cariacica; 15,55%.