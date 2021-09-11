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Seu pet fugiu? Saiba como agir e o que fazer para ajudar nas buscas

A jornalista Rachel Martins, colunista de A Gazeta que assina a coluna "É o Bicho", traz orientações sobre o que fazer caso seu pet fuja. Também participa da conversa a dentista Letícia Prata Borges Araújo, que teve um cão que fugiu de casa

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 12:17

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

11 set 2021 às 12:17
Cão, cachorro, pet, dog, animal
Saiba o que fazer caso seu pet fuja Crédito: Pixabay
Em 22 de julho, o Dom, um filhote de poodle com yorkshire que nasceu em oito de março de 2020 e era o “filho de quatro patas” da dentista Letícia Prata Borges Araújo, fugiu de casa. Em um descuido, o portão foi aberto por alguns segundos, e ele, sem ter noção do perigo, saiu, sem ninguém perceber, e se perdeu. Foram 13 dias de buscas, noite e dia, por parte de sua família. Infelizmente, ele perdeu a vida. E isso, acredite, acontece todos os dias com dezenas de pets, para o desespero de suas famílias. Em entrevista à CBN Vitória, a jornalista Rachel Martins, colunista de A Gazeta que assina a coluna "É o Bicho", traz orientações sobre o que fazer caso seu pet fuja, e a Dra. Letícia conta seu relato em relação ao pet e o que fez para evitar a fuga do Coupé, seu outro pet. Acompanhe!
Entrevista Patricia Vallim - Rachel Martins e Letícia Prata Borges Araújo - 11-09-21.mp3

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