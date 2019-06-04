Seu filho come mal? Gabriela Kapim orienta como melhorar alimentação

Muitos pais e mães já devem ter tido bastante dor de cabeça por conta da alimentação dos filhos: as crianças recusam certos alimentos e fazem manha ao comer. Não é à toa que a nutricionista Gabriela Kapim tornou-se um fenômeno ao abordar esse momento da alimentação. Em um programa na televisão, ela trabalha com crianças ajudando-as a desenvolver uma melhor consciência sobre a própria maneira de comer.

Para contar suas experiências com a alimentação infantil e ensinar como os pais devem contribuir na alimentação dos filhos, Gabriela Kapim vem à Vitória para participar de mais uma palestra Encontros do Saber, com o tema ‘Meu filho é ruim de garfo. E agora?’. Promovido pela Rede Gazeta, em parceria com a Casa do Saber Rio, o evento acontece nesta quinta-feira (5) e contará ainda com a participação de Roberta Larica, nutricionista e comentarista da CBN. Confira!