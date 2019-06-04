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Seu filho come mal? Gabriela Kapim orienta como melhorar alimentação

A nutricionista e apresentadora do GNT participa, em Vitória, da palestra do Encontros do Saber, com o tema Meu filho é ruim de garfo. E agora?.

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 18:44

Publicado em 

04 jun 2019 às 18:44
Nutricionista Gabriela Kapim - apresentadora do canal GNT Crédito: Elisa Mendes
Muitos pais e mães já devem ter tido bastante dor de cabeça por conta da alimentação dos filhos: as crianças recusam certos alimentos e fazem manha ao comer. Não é à toa que a nutricionista Gabriela Kapim tornou-se um fenômeno ao abordar esse momento da alimentação. Em um programa na televisão, ela trabalha com crianças ajudando-as a desenvolver uma melhor consciência sobre a própria maneira de comer. 
Para contar suas experiências com a alimentação infantil e ensinar como os pais devem contribuir na alimentação dos filhos, Gabriela Kapim vem à Vitória para participar de mais uma palestra Encontros do Saber, com o tema ‘Meu filho é ruim de garfo. E agora?’. Promovido pela Rede Gazeta, em parceria com a Casa do Saber Rio, o evento acontece nesta quinta-feira (5) e contará ainda com a participação de Roberta Larica, nutricionista e comentarista da CBN. Confira!  
 
Entrevista - Fabio Botacin - Gabriela Kapim - 04-06-19.mp3

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